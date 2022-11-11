世界盃5人制棒球賽 台灣分組第2晉級複賽

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2022年世界盃5人制棒球賽台灣代表隊（圖）11日預賽最後一戰以2比0擊敗法國，預賽戰績4勝1敗、以分組排名第2晉級超級循環賽。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年11月11日

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）2022年世界盃5人制棒球賽台灣代表隊今天預賽最後一戰以2比0擊敗法國，預賽戰績4勝1敗、以分組排名第2晉級超級循環賽，明天複賽首日2戰將依序與墨西哥、日本隊交手。

2022年世界盃5人制棒球賽（Baseball 5）在墨西哥舉行，此次總計12支球隊參賽，台灣與韓國、法國、委內瑞拉、突尼西亞、肯亞同在B組，A組有地主墨西哥、日本、南非、香港、古巴和立陶宛，預賽採分組循環賽制，每場比賽3戰2勝制。

台灣首戰以8比1、3比0擊敗韓國，接著與委內瑞拉打滿3戰以0比2、4比2、3比5吞下預賽唯一1敗，接著再擊敗突尼西亞、肯亞；台灣隊今天預賽最後一戰與法國交手，以12比0、13比3兩戰都提前結束比賽，終場以2比0拿下勝利。

預賽分組前3名球隊晉級超級循環賽複賽，台灣隊預賽戰績4勝1敗，分組排名第2，帶著1勝1敗晉級，分組第一名為全勝的委內瑞拉，突尼西亞排名第3，A組分組第一名為古巴、同樣是全勝，第2名日本、第3名墨西哥戰績都是3勝2敗。

超級循環賽複賽明天開打，台灣一日2戰首日將依序與墨西哥、日本交手，台灣隊在亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰對手就是日本隊，當時打滿3戰，最終以2比1拿勝奪冠。

5人制棒球賽起源於中南美洲，為街頭運動，不需要球棒、手套，只要一顆球就可以比賽、節奏明快，標榜隨處皆可玩。（編輯：張芷瑄）1111111