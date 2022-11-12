霍華德首戰主場傳漏水電線外露等問題 國體大積極修繕處理

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T1聯盟桃園永豐雲豹隊12日在台北喜來登飯店舉辦「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟記者會，他不改活潑、愛秀本色，在記者會上頻頻開口說中文，和大家見面的第一句話就是：「大家好。」中央社記者鄭清元攝 111年11月12日

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（中央社記者吳睿騏桃園12日電）NBA巨星「魔獸」霍華德今天加盟桃園永豐雲豹，不過雲豹主場國體大體育館卻傳出硬體設施問題，國立體育大學校長邱炳坤今天表示，會在賽事開打前提供符合球團需求的場地品質。

生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今天出席T1聯盟桃園永豐雲豹的加盟記者會。但隨著雲豹近期找來巨星霍華德加盟，場地問題也被放大檢視，雲豹本季將主場從中原大學改到國立體大的體育館，但卻爆出國體大場館內有漏水、硬體設施不理想情況。

邱炳坤告訴中央社記者，體育館使用已經有數十年，對於媒體報導的漏水及硬體設施部分，校方平時發現有任何狀況都會立即進行處理，不會影響比賽的進行，校方也針對座椅等硬體設施，逐年分批更新。

體大同時發布聲明表示，學校體育館從民國75年啟用迄今，經歷數十年的使用，確實出現老舊場館可能會出現的問題。這幾年來，校方也積極爭取經費以分區的方式進行維修。

邱炳坤說，這次國際巨星前NBA球員「魔獸」霍華德首場比賽在國體大體育館開打，學校師生都興奮以待，也很高興永豐雲豹籃球隊願意租借學校體育館辦理賽事。

邱炳坤指出，這次的體育盛事也檢視了學校使用近40年的體育館，出現電線外露、牆壁斑駁、樓梯貼皮外翻、空間雜物等問題，學校正積極處理，務必在賽事開打前，提供符合球團需求的場地品質。

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邱炳坤表示，學校以體育運動專業為優勢，必然全力支持體育運動發展，積極創造體育運動所屬的多元價值，學校為國立大學，受限相關法規無法完全滿足雲豹球團的需求，但學校對雲豹球團願意投入資源並籌辦具備國際水準賽事的決心表達敬意。

邱炳坤指出，學校會全力以赴協助雲豹球團籌辦賽事，讓國人能夠欣賞一場精采絕倫且舒適的高水準球賽，最後也感謝外界對學校的關心與支持。（編輯：張銘坤）1111112