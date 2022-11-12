PLG國王第3節啟動長程砲火 轟垮領航猿

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（中央社記者龍柏安台北12日電）PLG新北國王今天靠著洋將牧倫斯與曼尼高合力攻下51分，加上第3節團隊聯手飆進8顆三分球，終場以104比91轟垮桃園璞園領航猿，在本季開幕首戰順利開出紅盤。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地同時開打，稍早福爾摩沙台新夢想家在主場台中迷你蛋，以84比76險勝來犯的高雄17直播鋼鐵人，晚間同樣主場亮相新北國王，也同樣擊退來踢館的桃園璞園領航猿。

國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）今天繳出27分、16籃板，曼尼高（Kenny Manigault）也有24分、8籃板，兩人就合力轟下51分，也成了對手難解的習題。

對領航猿而言，真正重傷害出現在第三節，國王團隊三分球合計10投8中，其中光是牧倫斯和曼尼高就聯手投進7球，單節拉出34比21攻勢，也將領先擴大至20分以上，領航猿西班牙籍教頭卡米諾斯（Iurgi Caminos）也承認：「第三節殺死了比賽。」

卡米諾斯無奈地說，他知道牧倫斯是很好的射手，但沒料到曼尼高也有這麼猛烈的長程火力，「有些球我們球員都已經對上，對方還是可以投進，這實在無法苛責我們球員。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）賽後則表示，第1場比賽就能贏球，讓他們都很興奮，畢竟開季前的集訓期很長，球員們厭倦了彼此相互對抗，教練團也厭倦了對球員怒吼，「第1場比賽他們的能量很棒，能夠守護住主場也很棒。」（編輯：屈享平）1111112