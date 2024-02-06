PLG曼尼高繳大三元成績單 國王輕取鋼鐵人

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（中央社記者黎建忠台北6日電）PLG新北國王今天在農曆年前最後一場賽事迎戰來訪的鋼鐵人，國王靠著洋將曼尼高繳出15分、13籃板、10助攻的大三元成績單，率領國王以111比93輕取對手獲勝。

台灣職籃P. LEAGUE+聯盟國王洋將曼尼高（Kenny Manigault）繳出生涯第3次大三元，也是聯盟史上第19次，成功彌補「台裔球星」林書豪因傷缺陣的空缺。

排名例行賽龍頭的國王首節僅以26比24領先墊底的高雄17直播鋼鐵人，但半場結束就以60比49取得雙位數的領先，第3節算是雙方勝負的分水嶺，開打後國王祭出18比6的攻勢，將雙方差距擴大到20分以上。

儘管鋼鐵人力圖振作追分，但分差始終維持在17分以上，讓鋼鐵人無力回天。

國王除了曼尼高的大三元成績單外，另有5人得分都達到兩位數，其中林書緯攻下全隊最高的21分並送出8助攻，替補登場的楊敬敏貢獻15分、5籃板。

落敗的鋼鐵人以外籍生丹尼爾的22分最高，而團隊今天三分球僅23投6中，命中率僅26%，反觀國王全隊三分球40投16中，命中率40%。

PLG結束這場農曆年前的封關戰後，接下來要到2月16日才會由國王主場迎戰新竹攻城獅，為下半季揭開序幕。（編輯：戴光育）1130206