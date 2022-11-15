魔獸主場風波 國體大聲明駁館長影射貪瀆

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（中央社記者龍柏安台北15日電）直播主館長（陳之漢）日前直播影射國體大貪瀆一事，國體大今天聲明表達無法接受，另外對於T1聯盟桃園永豐雲豹租用場地，國體大也表示，雙方直到上週才確定租用契約。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹因找來台灣籃壇史上最大咖洋將、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）成為全台炙手可熱的球隊，本週六（19日）雲豹也將在國立體大「漢堡館」開幕進行首秀。

此外雲豹本週開賣的4場主場賽事、共6萬張門票，在開賣短短10分鐘內銷售一空，球團今天也透露，全新的地板組裝已經完成，屆時將可讓球迷看到煥然一新的新氣象。

雲豹比賽還沒開打，場外風波卻不斷，館長近來在直播中，屢屢把矛頭指向國立體大，國立體大今天下午則發表聲明，反駁館長的各項指控。

國立體大強調，球場收費方式依照「國立體育大學綜合體育館管理借用收費標準」，每次為新台幣13萬5千元（不含冷氣、清潔費），非比賽日則以5折計價，且部分空間免費提供使用，雲豹球團在這次的租借共計14天。

此外國立體大也指出，館長表示雲豹球團已投注新台幣3000萬進行裝修，也與事實不符，因雙方的租用契約成立於今年11月11日，僅單純進行場地租用，屬單次借用，球團從未進場協助學校進行任何修繕與裝潢，同時租用契約也並未涉及本校場館修繕等。

國立體大強調，至於比賽期間球團所搭設的舞臺、地板、燈光、音響或裝潢，因屬特殊需要，因此辦理活動完畢後自應自行撤離。

另外，有關館長影射貪瀆一事，亦與事實不符，嚴重影響校譽，本校無法接受。本校為國立大學，各項運作接受各級機關監督，同時財務資訊也公開透明，詳細資訊均登載於本校首頁「校務及財務資訊公開專區」。（編輯：吳協昌）1111115