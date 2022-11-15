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霍華德合體館長尬肌肉 化身暖男為隊友示範動作[影]

2022/11/15 16:07（11/15 16:41 更新）
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T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（前左）15日到健身房加入團隊重量訓練，知名直播主「館長」陳之漢（前右）也是肌肉猛男，兩個「大隻佬」同場，在鏡頭前合體秀大肌肉，羨煞旁人。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者龍柏安傳真 111年11月15日
T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德（前左）15日到健身房加入團隊重量訓練，知名直播主「館長」陳之漢（前右）也是肌肉猛男，兩個「大隻佬」同場，在鏡頭前合體秀大肌肉，羨煞旁人。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者龍柏安傳真 111年11月15日
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（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德今天前往林口成吉思汗健身房，與知名主播主館長（陳之漢）一起尬肌肉，霍華德也不忘指導小老弟重量訓練的注意事項，讓大家獲益良多。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹上週宣布簽下生涯8度入選明星賽的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），成為台灣籃球圈的發燒話題。對台灣印象極佳的霍華德，也嘗試融入台灣的生活環境，昨天甚至跑去逛夜市。

霍華德今天前往林口成吉思汗健身房，加入團隊重量訓練，而館長也是出了名的肌肉猛男，兩人在鏡頭前合體秀大肌肉，羨煞旁人。

霍華德昨晚一邊逛夜市一邊開直播，雲豹隊長鄭瑋詢問新隊友昨晚夜市美食之旅究竟吃了什麼，在鏡頭前霍華德有嘗試地瓜球，不過他透露自己還吃了雞屁股，「滿好吃的」。

霍華德顯然對自己的「膽識」很得意，還反問鄭瑋有沒有吃過，而他也對台灣道地小吃留下深刻印象。

訓練中，霍華德收斂起笑容，專注投入訓練，也主動指導隊友訓練時的一些小細節，甚至還化身「暖男」，替本土控衛陳建銘示範正確動作，讓陳建銘有些受寵若驚。

陳建銘說：「我覺得很榮幸，一個NBA巨星來指導我們動作，真的非常興奮，看得出他是一個自我要求非常高的人，他每個動作都非常要求自己，做到極限。」（編輯：管中維）1111115

霍華德（左）15日前往林口成吉思汗健身房，館長（右）拿出霍華德在NBA時的球衣合影。（圖取自館長臉書facebook.com）
霍華德（左）15日前往林口成吉思汗健身房，館長（右）拿出霍華德在NBA時的球衣合影。（圖取自館長臉書facebook.com）
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