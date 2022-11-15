中信兄弟號召百萬象迷 20日台中舉辦封王遊行

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟今年完成2連霸，將於20日在台中舉行封王遊行，以台中市政府為起點，終點回到主場洲際棒球場，此外也將於12月3日在台北舉辦封王感謝祭與簽名會等活動。

中華職棒中信兄弟今年總冠軍賽直落四擊敗樂天桃猿隊、完成2連霸，將於20日舉辦「二連霸！中信兄弟封王遊行感謝祭」，感謝球迷一整年的應援。

兄弟發出新聞稿感謝市府和運動局等相關機關鼎力相助，20日封王遊行將以台中市政府「市府公園」為首站，預計早上11時開始。

遊行路線為市政公園府會園道出發、市政北三路、文心路二段、市政路（金色三麥市政店）、惠中路一段、青海路二段、文心路三段（文華高中）、文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪．鋼鐸拉」主題捷運車站）、崇德路二段、崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）、崇德十九路、四平路，回到終點台中洲際棒球場。

考量遊行時車隊人車安全，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將會慢速行駛於台中市區，球團提醒一同參與遊行的球迷朋友務必注意安全，配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險。

20日早上9時30分遊行開始前，球團將於台中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店，10時於文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪．鋼鐸拉」主題捷運車站文心崇德站及中國信託銀行洲際分行發放限量「二連霸紋身貼紙」，回到洲際棒球場後，將於二樓平台發放封王視覺海報。

兄弟號召百萬象迷12月3日台北集合，中信兄弟球團將舉辦封王感謝祭、簽名會等活動，詳細資訊將陸續公佈於中信兄弟粉絲團「兄弟 Fans Club」。（編輯：謝雅竹）1111115