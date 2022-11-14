中信兄弟二連霸中職年度總冠軍 祭限量優惠

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（中央社記者蘇思云台北14日電）中信兄弟二連霸中職年度總冠軍，中信銀今天表示，15日起至21日止，針對合作的外送平台、餐廳、電商推出限量優惠方案，消費不限金額再抽Gogoro，刷中信兄弟聯名卡則可抽中信兄弟限定商品。

中信兄弟棒球隊（中信兄弟）在11月9日勇奪中華職棒33年年度總冠軍。

中信銀今天發布新聞稿，為感謝廣大球迷支持，15日起至21日止，持中信卡在外送平台單筆消費滿200元（不含外送服務費、平台費），並輸入優惠序號brothers現折50元，限量3萬組；此外，在金色三麥、麥當勞等消費，也能享受特定優惠。

不僅是飲食祭出折扣優惠，中信銀表示，搭乘LINE TAXI以LINE Pay綁定中信卡付款滿200元，送LINE POINTS點數；蝦皮購物刷中信卡單筆滿1000元，將可折抵百元。筆筆消費不限金額再抽「Gogoro Eeyo 1」電動單車8名及「Gogoro VIVA MIX BASIC」電動機車5名。

中信銀指出，活動期間持中信兄弟聯名卡至中信兄弟直營或網路門市購買總冠軍及球員限定商品，享最高20倍超象點回饋；單筆消費滿1000元，登錄活動網頁加贈總冠軍限量購物提袋；筆筆消費不限金額再抽中信兄弟球員簽名大球1名、MVP簽名球衣10名、MVP簽名球帽10名、球衣造型手提袋20名及2023年中信兄弟球員桌曆20名等限定商品。

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中國信託長期投入資源，厚植台灣棒球實力，除打造全台唯一公益棒球場，也是全台首家投入五級棒球運動推廣的企業，持續支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒。為回饋球迷，活動期間持中信卡到尚智運動世界單筆消費滿3300元，現折300元。

中信銀也提供銀行客戶多項業務減免手續費優惠，活動期間到專屬網頁可領取每天限量2222組的跨行轉帳手續費0元優惠券、限量2萬2222組新台幣單筆兌換美元即期匯差優惠，以及限量2222組基金定期（不）定額信託申購手續費0元優惠券。（編輯：潘羿菁）1111114