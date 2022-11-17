麟洋配直落二輕取日本組合 澳洲羽賽晉級8強

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（中央社記者龍柏安台北17日電）本週在澳洲重新合體的台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋，今天僅用34分鐘，以21比10、21比9輕取日本組合松居圭一郎、竹內義憲，成功挺進澳洲羽球公開賽8強。

在澳洲雪梨舉辦的2022澳洲羽球公開賽今天進行各組第2輪，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟、李洋，雖是相隔2個多月後再次聯手，兩人默契沒變，依舊順利闖關晉級。

世界排名第9的「麟洋配」這次澳洲羽球公開賽名列大會第2種子，今天面對排名第29的日本組合松居圭一郎、竹內義憲，兩人徹底打爆對手，輕鬆拿下勝利。

事實上兩組人馬去年曾在印尼公開賽交鋒，當時「麟洋配」在首局先失的劣勢下，連趕2局逆轉勝。

今天「麟洋配」開賽就火力全開，首局6比5領先時，兩人合力拉出9比0攻勢，一口氣甩開對手糾纏，先以21比10輕鬆拿下。

次局戰況相仿，開賽「麟洋配」4比3領先時，又是靠著一波12比2強攻海放對手，最終以21比9淘汰日本組合，兩回合僅讓對手拿下19分，輕鬆晉級8強。

「麟洋配」下一輪對手，是世界排名第14的大會第8種子、中國組合歐烜屹與劉雨辰，這也將是兩組人馬首次交鋒。

至於另一組台灣男雙李哲輝、楊博軒，今天同樣以21比17、21比18擊敗日本組合齋藤太一與古賀輝，同步晉級8強，明天將和台灣雙胞胎兄弟檔李芳至與李芳任上演「台灣內戰」，爭搶4強入場券。（編輯：張雅淨）1111117