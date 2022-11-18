壽高左投黃侰程有球探關注 自認不足想再磨練

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）黑豹旗青棒賽壽山高中今天與中正預校交手，壽高三年級先發黃侰程投2局無失分，率隊以16比0、4局勝；黃侰程是左投、最快球速近140公里也有球探關注，但他目前希望先到大學磨練。

2022年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽64強，科班球隊壽山高中今天在三重棒球場與中正預校交手，高三左投黃侰程先發，總計投2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，高二右投劉紹綸後援投2局飆出5次三振、也沒有失掉分數，兩人聯手壓制率隊拿勝晉級。

壽山高中總教練郭東晏表示，黃侰程和另一名高三左投王柏傑是陣中前2號先發，黃侰程過去常出現一局狀況比較多的情況，但近期好很多，「他的協調性、柔軟度好，球很會跑，其實並不好打」。

扣除平鎮高中、穀保家商這類青棒強權，郭東晏直言黃侰程、王柏傑算是今年高三很不錯的投手，又有左投優勢，大學隊也有很多教練在關注。

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黃侰程高一時球速僅120公里出頭，現在已經可以投到逼近140公里，他有在重量訓練下功夫，但不僅追求球速，也知道控球重要，除了直球外還有曲球、滑球和拿手變速球。

有中職球探在關注黃侰程，但黃侰程表示，近期有跟大學隊友誼賽，體認到跟大學隊間的差距，現在想法還是希望先到大學磨練，希望控球可以更精準，偶像是旅美響尾蛇隊左投林昱珉，「欣賞他的霸氣和沈穩」。（編輯：吳協昌）1111118