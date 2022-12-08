U12壘球世界盃 台灣單日2勝預賽提前封王

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第2屆U12壘球世界盃8日由台灣隊迎戰香港，台灣隊先發投手邱渝臻主投3局無失分，幫助台灣隊提前在4局以14比0獲勝。（壘球協會提供）中央社 111年12月8日

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（中央社台北8日電）第2屆U12壘球世界盃今天在台中進行第2天賽程，台灣隊一日2勝，首戰先在4局提前以14比0大勝香港，下午再以7比2扳倒捷克，3連勝成為大會唯一不敗勁旅，也提前拿下預賽龍頭寶座。

U12壘球世界盃共有台灣、捷克、新加坡、香港與印度等5隊參賽，預賽採單循環賽制，台灣隊先後擊敗新加坡、香港與捷克，拿下3連勝，明天預賽最後一戰則將對上唯一勝場尚未開張的印度。

台灣隊今天一日2戰，首戰先對上香港，台灣隊前2局取得4比0領先，3局下一口氣靠著6支安打，包括梁以城的3分場內全壘打攻下10分，提前在4局以14比0擊敗香港。

休息沒多久，台灣隊再與同樣無敗績的捷克隊交手，1局下靠著失誤、盜壘以及徐恩時的適時安打，先攻下第1分。

2局下歐子喬先以失誤上壘，再靠著石羿螢的安打站上三壘，接下來捷克隊投手連續2次保送，台灣隊兵不血刃攻下第2分，仍然攻占滿壘。

在滿壘情況下，梁以城、謝雅嫻連續安打再下兩城，隨後吳聖智保送，徐恩時打擊時捷克隊先發生捕逸，梁以城攻下第5分，接著捷克隊又連續2次失誤，謝雅嫻、吳聖智陸續回到本壘，台灣隊靠著單局6分進帳，取得7比0領先。

捷克隊在3局上以安打、失誤以及盜壘終於破蛋，追回2分，終場台灣隊就以7比2擊敗捷克，提前穩住預賽第一的寶座。（編輯：張雅淨）1111208