經濟學家預測：世足冠軍賽英阿大戰 阿根廷封王

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（中央社紐約10日綜合外電報導）曾準確預測2014和2018年世界盃足球賽金盃得主的經濟學家克萊門特這回預測，英格蘭隊將踢進本月18日舉行的卡達世足賽冠軍戰，但最後會敗給奪冠的對手阿根廷隊。

彭博（Bloomberg News）報導，克萊門特（Joachim Klement）在利柏隆資本公司（Liberum Capital）擔任投資分析師，他早在開賽前的9月就做出上述預測。儘管他觀看分組賽沙烏地阿拉伯踢敗阿根廷一戰時「滿頭大汗」，但他仍堅持自己的預測。

克萊門特是利用根據氣候、人口規模、人均國內生產毛額（GDP）和文化等4因素建構的一個模型，來預測世足冠軍球隊。表現最好的球隊，應該會來自氣候比較溫暖的國家，一年到頭都能踢足球；且應該要有龐大人口，人均GDP高，人民也喜愛足球。

然而，有3個國家很不符合克萊門特的模型，分別是印度、中國與荷蘭。他告訴彭博電視台（Bloomberg TV）：「印度人決定打板球，天知道為什麼。中國則因為某個奇怪的原因，確實已急起直追。」

至於荷蘭，克萊門特表示，以這個國家人口相對較少來看，荷蘭的足球表現一直「不可思議地優異」。

克萊門特說，他的目的不是要建立一個準確的預測模型，而是想嘲諷某些經濟學家的「傲慢」、自以為「絕對能預測出一切」。

克萊門特9月在一份報告中首度預測阿根廷將在卡達世足冠軍賽踢敗英格蘭。當時他還說，阿根廷要拿下36年來首座世足金盃，必須在4強賽淘汰西班牙。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1111210