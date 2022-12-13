大象也來踢足球 泰國辦比賽籲民眾勿賭博

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（中央社記者呂欣憓曼谷13日專電）世界盃足球賽正如火如荼在卡達進行，今天在泰國大城府有一場別開生面的足球賽，球員不只是人類，還包括了大象。比賽目的除了促進運動風氣，也要呼籲泰國人不要利用世界盃賭博。

這場由大城府（Ayutthaya）官方、大城府警局以及大城大學（Ayutthaya Witthayalai School）共同舉辦的足球比賽今天在大城大學登場，比賽邀請了當地的學生以及大城足球俱樂部的成員一起參賽，特別嘉賓是來自大城大象宮（Ayutthaya Elephant Palace ）的11隻大象。

這11隻大象身上彩繪了各國國旗，由馴象師控制大象的行動，劇情設定學生隊敵不過大城足球俱樂部隊，大象下場加入學生的行列，比賽甚至進行到PK大戰，由大象擔任守門員，但可惜未能擋下對方進球，雙方進行了一場有趣的比賽。

今天這場比賽的目的在促進運動的風氣，同時也呼籲泰國人不要利用世足賽賭博。

泰國商業大學（University of the Thai Chamber of Commerce）曾經預估泰國民眾在今年世界盃花在賭盤上的錢會增加，預估會有572億泰銖投入世界盃的賭盤上，比起2020年歐洲國家盃增加25%。（編輯：黃自強）1111213