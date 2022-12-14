新竹棒球場完成大聯盟場勘 經典賽熱身賽值得期待

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）新竹市政府表示，美國職棒大聯盟場務專業團隊今天到新竹市立棒球場勘查，改善成果獲肯定，大聯盟場務團隊並對2023世界棒球經典賽（WBC）熱身賽的舉行表示樂觀。

竹市府發新聞稿表示，繼日前邀請中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟到新竹棒球場確認改善成果後，世界棒球經典賽（WBC）代表、美國職棒大聯盟（MLB）場務專家庫克（Murray Cook）今天也前往球場勘查，確認球場改善及優化項目到位，並就細部項目微調提供專業建議。

市府表示，庫克於場勘後說，新竹市立棒球場是座漂亮的球場，前景看好、值得期待，將做出評估報告給大聯盟及大聯盟球員工會，提出因應賽事舉辦的相關計畫，在接下來的時間進行球場細部微調，以符合WBC熱身賽場地需求。

庫克說，對於WBC熱身賽在新竹市立棒球場舉行，他表示樂觀，後續賽事規劃待大聯盟評估完成後，將盡快和外界說明。

今天到場的新竹市長當選人、立委高虹安發新聞稿表示，她上任後會持續努力爭取國際賽事進駐新竹，讓整修後的新竹棒球場舉辦更多高規格比賽，希望透過WBC讓世界看見台灣、看見新竹。（編輯：方沛清）1111214