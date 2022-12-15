安聯小小世界盃足球賽 12/24決戰台北田徑場

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2022安聯小小世界盃足球賽預賽落幕，中華民國迷你足球協會15日宣布，全國總決賽24至25日將在台北田徑場舉行，足球選手林偉傑（後中）也現身記者會，分享昔日海外移訓心得。中央社記者黃巧雯攝 111年12月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）全台最大幼兒足球盃賽安聯小小世界盃U6至U15組別歷經預賽後，中華民國迷你足球協會今天宣布，總決賽12月24日至25日將在台北田徑場登場，冠軍隊可將冰淇淋金盃帶回家。

安聯小小世界盃今年邁入第9屆，推廣年齡層也從6歲至10歲為主要對象，向上擴及12歲至15歲組別，目前設有U6、U8、U10、U12、U15組別，今年5個組別、共748支球隊，在經過台北、新北、新竹、台中、高雄、花蓮等縣市分區預賽後，共有85支隊伍脫穎而出，晉級台北總決賽。

中華民國迷你足球協會秘書長張武業今天出席記者會宣布，總決賽將於12月24日至25日在台北田徑場進行，他表示，一路以來推廣足球相當艱辛，透過各界支持及努力，才有今天的成績，「我們已經將幼兒足球的基層打開，接續未來，我們將朝向完整的城市足球俱樂部努力，讓台灣足球有機會可以在國際舞台上發光」。

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中華民國迷你足球協會表示，今年除了過往的傳承獎盃上仍會刻上冠軍隊伍的名字外，還將另行製作冰淇淋金盃，並比照世界盃，讓5個組別的奪冠隊伍都可以直接把冰淇淋金盃帶回家。

另外，曾獲主辦單位資助前往印尼峇里島受訓的林偉傑，今天現身分享參與海外培訓的心得，他表示，能與國外選手一起交流、學習，體驗不同國家球風的感覺很棒，且有不少收穫。（編輯：張雅淨）1111215