亞冠賽2023年11月東京開打 陳金鋒願接總教練任務

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（中央社台北16日電）「亞洲職棒冠軍爭霸戰」將於2023年11月復辦，中職在14日領隊會議上推舉富邦悍將二軍總教練陳金鋒執掌兵符，悍將球團今天表示，亞冠賽是個很好的挑戰機會，陳金鋒也願接下總教練任務。

首屆「亞洲職棒冠軍爭霸戰」於2017年舉辦，原本規劃每4年打一次，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延宕。

中職14日召開領隊會議，會後由會長蔡其昌表示，亞冠賽將於2023年復辦，預計於11月16至19日在日本開打，亞冠賽以年輕球員為主，聯盟推薦中職富邦悍將隊二軍總教練陳金鋒執掌兵符，悍將是今年二軍總冠軍。

悍將今天發表聲明表示，經球團與陳金鋒確認意願後，亞冠賽是一個很好的挑戰機會，陳金鋒也願意接受本次亞冠賽總教練任務。

中職今天也公布亞冠賽參賽相關資訊，參賽球員資格為1999年1月1日後出生（24歲以下）或職棒經驗未達3年之選手。此外，允許使用3名超齡外卡球員。

除了首屆的台灣、日本、韓國參賽外，此次也新增澳洲球隊參賽，比賽將於東京巨蛋舉行，2023年11月15日為練習日，16日正式開打，16至18日舉行4隊循環賽，19日循環賽前2名球隊打冠軍戰，循環賽3、4名球隊打季軍戰。（編輯：屈享平）1111216