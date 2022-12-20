張峻瑋飆速152公里盼精進變速球 富邦U18好投

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穀保家商代表新北藍隊參加2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，陣中高二投手張峻瑋（圖）首場登板火球連發，20日對南投縣隊6局1人出局後援登板飆速152公里，投1.2局無失分，球隊終場以13比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月20日

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）穀保再增一名火球男，張峻瑋今天代表新北藍在富邦U18後援登板飆速152公里，投1.2局無失分；升上高中球速進步約12公里，除了想要追上林盛恩，教練團也希望他精進變速球。

穀保家商代表新北藍隊參加2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，陣中高二投手張峻瑋首場登板火球連發，今天對南投縣隊6局1人出局後援登板，今天總計投1.2局沒被敲出安打，投出1次保送、2次三振、無失分，球隊終場以13比0拿勝。

張峻瑋剛升上高中時球速不是特別很突出，約140公里，去年底球速進步到145公里，今年初球速提升到148公里，在10月立德盃就飆出生涯最速152公里，今天登板再現火球，球速慢慢追上陣中另外一名火球男林盛恩。

新北藍隊總教練周宗志表示，張峻瑋剛進到球隊身體素質沒有這麼好，經過1年的訓練，重量、核心調整，今年暑假就明顯感受到均速提升很多，高二投到150公里也是教練團對他的期許，目前先發長局數均速可達145至147公里。

除了球速提升，周宗志認為，張峻瑋變速球的掌控能力沒有像滑球和曲球這麼好，如果有辦法多一個跟曲球、滑球相反方向的決勝球，對其擔任先發投手大加分，今天最後一局給張峻瑋的功課就是只運用直球和變速球。

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張峻瑋說，這段期間球速這麼大幅度提升，主要是重量訓練做得比之前還勤，看隊友做重量訓練，自己也會想要更進步；至於變速球，張峻瑋表示，總教練周宗志有幫忙修正握法，不會像之前這麼容易亂噴、幫助很大。

球速持續提升， 但張峻瑋表示還有很多地方需要加強，除了變速球外，也希望可以改善投球局數無法突破5局的狀況；張峻瑋有旅外夢，希望有機會可以到美國、跟美國的好手競爭。（編輯：張芷瑄）1111220