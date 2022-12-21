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李梓嘉訪台念念不忘美食 最愛鳳梨酥和滷肉飯

2022/12/21 17:08
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（中央社記者龍柏安台北21日電）3年前來台參賽，讓馬來西亞羽球一哥李梓嘉念念不忘的就是台灣的美食，這次他應贊助商邀約來台出席商業活動，透露他最懷念的就是鳳梨酥，以及街邊銅板小吃滷肉飯。

世界排名第2的李梓嘉今天和台灣「羽球王子」王子維聯袂出席贊助商活動，兩人拿著跟人一樣高的超大球拍進行表演賽，也和小朋友一起聯手打雙打，場面逗趣溫馨。

李梓嘉曾在2019年來台參加台北羽球公開賽，他透露，當時就對台灣的美食印象深刻，除跑去饒河街吃小吃，也去西門町逛街，「收穫很大」。

李梓嘉在活動結束後受訪時被問到最想念什麼台灣食物，他毫不猶豫地說：「鳳梨酥和滷肉飯，有時還會託台灣的朋友，去國外比賽時順便幫帶鳳梨酥。」

李梓嘉來台除了商業活動，訓練也沒耽擱，他透露在台期間，將與台灣一哥周天成一起訓練，也備戰明年1月10日在自家開打的頂級大賽、馬來西亞羽球公開賽。

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李梓嘉表示，每個選手都很希望能在粉絲面前打出最佳表現，他當然也不例外，但他不會給自己太多壓力，會用輕鬆態度去面對。

從1937年創賽的馬來西亞公開賽，賽史奪冠次數最多的，就是「拿督球王」李宗偉，共12次奪男單冠軍。李梓嘉強調，李宗偉就是個活傳奇，就算再過20、30年也很難超越，他希望開創屬於自己的故事，而不會拿自己和傳奇做比較，因為在他心中，李宗偉就像是籃球場上的喬丹（Michael Jordan）一樣。（編輯：張雅淨）1111221

#李梓嘉
#李宗偉
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