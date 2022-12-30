蔡啟煌後9洞抓4鳥 逆轉摘富邦長春高球賽冠軍

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（中央社記者龍柏安台北30日電）靠著後9洞連抓4鳥，老淡水球場地主好手蔡啟煌成功甩開旅日名將盧建順糾纏，最後一輪以低於標準3桿的69桿繳卡完賽，以總桿數213桿拿下富邦長春公開賽冠軍。

2022富邦長春公開賽今天在老淡水球場進行最終輪賽事，蔡啟煌後9洞火力全開，反觀盧建順在決勝後9洞苦吞3柏忌與2個雙柏忌，不僅拱手讓出領先優勢，也讓蔡啟煌捧回10年來首座冠軍。

今天比賽過程高潮迭起，前9洞打完，盧建順仍保有2桿領先，沒想到轉場後戰況丕變，從第10洞開始，蔡啟煌連4洞捕鳥，盧建順則依序吞下柏忌、雙柏忌與柏忌，也讓雙方排名互換，成了勝負分水嶺。

近10年都在中國大陸從事照明工程的蔡啟煌，2002年與2012年都在主場老淡水球場摘下三商盃名人賽冠軍，今天是他在睽違10年後再次於幸運地封王。賽後他半開玩笑地表示：「希望明年大會還會邀請我回來打球。」

蔡啟煌表示，前9洞對手打得很好，自己的推桿則不夠準，所幸差距沒被拉開，而從第10洞開始他的推桿手感開始回溫，讓他一口氣連抓4鳥，如願演出逆轉秀。

盧建順無奈表示，第10洞蔡啟煌推進30呎的高難度鳥推，就感覺氣勢開始逆轉，「第11洞我又下水，就知道今天不太妙。」

現年63歲的盧建順，今年有一半時間都在日本參加長春巡迴賽，明年則計畫返回台發展，也會繼續參加比賽，同時也將投入培養年輕新秀，「希望能訓練出比我更強的選手。」（編輯：吳協昌）1111230