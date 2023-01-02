桃猿新球季教練團調整 陳瑞振任二軍總教練

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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）中職樂天桃猿隊今天公布新球季教練團安排，一軍總教練由曾豪駒續掌兵符，二軍總教練由陳瑞振接任，新聘鍾承祐任一軍打擊教練，蔡明晉任二軍投手教練，鄭兆行任二軍守備教練。

中華職棒樂天桃猿隊新球季教練團陣容調整，今天發布新聞稿，原二軍總教練劉榮華、投手教練林敬民、一軍打擊教練鮑伊（Charles Poe）在合約到期後卸下桃猿教職，二軍守備教練蔡昱詳、打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文則另有生涯規劃；一軍內野守備跑壘教練西村彌回歸東北樂天金鷲。球團感謝7名教練多年來為桃猿執教，貢獻心力，也祝福教練未來在各自領域發展順遂。

桃猿隊新球季一軍總教練由曾豪駒續任，陳瑞振接任二軍總教練，首席教練由古久保健二續任，一軍打擊教練新聘鍾承祐，林政億教練調至二軍負責打擊部門，體能教練空缺新聘屏東高中前總教練翁克堯接替，將與林克勳共同負責二軍體能部門。

曾任日職東北樂天金鷲隊首席教練的真喜志康永今年來台為桃猿強化內野守備、跑壘等部門，在一軍總合守備跑壘上與教練陳雁風共同負責並且分工。二軍守備教練則是延攬有12年教練經驗的鄭兆行擔任，原外野手林知譽轉任助理教練，協助負責二軍訓練事務。

一軍投手教練及牛棚教練分別由許銘傑與林英傑出任，二軍首席投手教練由川岸強續任，再聘蔡明晉擔任二軍投手教練，蔡明晉其球員生涯2008年到2020年資歷完整，育成執教協助球員成長；另林國裕擔任二軍助理投手教練，與投捕教練許躍騰共同為一軍培育投捕戰力農場。

樂天桃猿今天在樂天桃園棒球場展開春訓體能營，春訓第二階段預計在1月26日開始，感謝過去的教練作育英才，期待新任教練繼往開來，全猿準備朝總冠軍邁進。（編輯：張芷瑄）1120102