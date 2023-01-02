陳鴻文充滿鬥志 桃猿領隊浦韋青盼近期有好消息

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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）中職樂天桃猿隊領隊浦韋青今天說，目前有與投手陳鴻文接觸，希望這1、2天有好消息。浦韋青透露看中陳鴻文充滿鬥志，在先發、後援都還有戰力，盼陳鴻文的加入帶來不同火花。

陳鴻文今年季後沒有被放入富邦悍將隊契約球員保留名單中，桃猿隊也有興趣網羅，浦韋青受訪透露，目前已經與陳鴻文接觸，希望近期可以有好消息。

被問起看中陳鴻文什麼部分，浦韋青表示，陳鴻文先發、中繼、救援的角色都可以，對教練團來說是比較好調度的戰力。但他特別指出，就本土先發投手戰力而言，今年球隊中有黃子鵬、曾仁和，另外也送翁瑋均去澳洲職棒磨鍊，「如果有機會跟陳鴻文合作，先發這一塊我們也覺得他蠻適合的」。

浦韋青提到定位的部分還需要與陳鴻文聊，最重要的是，陳鴻文在職棒場上不是1、2年而已，看到陳鴻文真的充滿鬥志，本身也具有戰力，如果有機會與陳鴻文合作，希望可以替桃猿隊帶入不錯的火花，這也是球隊想要看到的東西。（編輯：管中維）1120102