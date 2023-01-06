PLG領航猿再勝鋼鐵人 拉9連勝寫聯盟與隊史之最

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（中央社記者龍柏安台北6日電）距開創聯盟歷史只差一步，PLG桃園璞園領航猿不想停止腳步，今天他們以110比97再勝高雄17直播鋼鐵人，將隊史連勝紀錄推進至9場，並改寫聯盟例行賽最長連勝紀錄。

P. LEAGUE+聯盟今天由高雄17直播鋼鐵人，在主場鳳山體育館迎戰近來連勝不止的桃園璞園領航猿，賽前領航猿以8連勝與台北富邦勇士並列聯盟最長連勝球隊，今天領航猿火力全開，3節打完就已取得22分領先優勢，也幾可篤定9連勝「達陣」。

領航猿本土飆分好手盧峻翔，今天累計18投10中，攻下全場最高的28分，此外洋將沃許本（Jason Washburn）拿下18分，本土好手施晉堯也有16分進帳，全隊共5人拿下雙位數得分，輕鬆帶走勝利。

盧峻翔上一戰面對新竹街口攻城獅才轟下29分，此役又添得28分，場均以17.9分躍居聯盟本土得分王寶座，賽後受訪時他強調，他的得分來自教練與隊友的指示、鼓勵與幫助，「因為前幾場我的命中率不是太高，我還是盡力去做場上的工作，很感謝隊友也很感謝教練相信我。」

領航猿今天對手是聯盟戰績排名倒數第1的鋼鐵人，不過盧峻翔強調，還是以嚴謹、認真的態度來面對這場比賽，「就像教練說的，就算拿下8連勝，我們還是要準備下一場比賽，所以我們沒有輕忽這場比賽。」

球隊目前正值連勝高點，盧峻翔認為仍有持續推進的本錢，除全隊狀況非常好，下週包括黃泓瀚等傷兵都將傷癒歸隊，「我覺得我們還是會持續勝利。」

賽前鋼鐵人以1勝12負在聯盟敬陪末座，今天開賽還能和對手抗衡，無奈首節在12比13微幅落後下，遭對手一波10比0攻勢拉開差距，在一路挨打下最終苦吞7連敗，同時也吞下本季對戰領航猿的3連敗。（編輯：張銘坤）1120106