日立慈善盃女子高球賽次輪 3台將並列第2

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（中央社記者龍柏安台北7日電）在強風侵襲下，讓日立慈善盃女子高爾夫菁英賽難度驟增，第2回合打完，包括旅日的吳佳晏及蔡佩穎、葉欣寧，都以低於標準1桿的143桿，2桿之差緊追日本好手櫻井心那之後。

2023日立慈善盃女子高爾夫菁英賽今天在東方高爾夫俱樂部進行第2回合競桿，由於強風來襲，單日僅有3名球員繳出低於標準桿的成績卡，而去年榮獲日本次巡賽獎金后的櫻井心那，就是打出紅字的選手之一，兩輪總桿低於標準桿3桿的141桿，躍居領先。

櫻井心那去年在日本次巡賽共贏得5冠，不但打破巡迴賽最多冠紀錄，18歲的她也創下日本次巡賽最年輕獎金后紀錄，並直接取得今年日巡賽參賽資格。

今年尋求衛冕的蔡佩穎，今天打完17洞，還以低於標準桿3桿並列領先，可惜最後一洞開球下水，打出雙柏忌，才讓出領先寶座。

旅日小將吳佳晏今天共打下2鳥、3柏忌，賽後她表示，長桿與推桿都不算太理想，「都沒有打好，感覺揮桿姿勢有點跑掉了，比賽結束後要調整。」她強調，明天最後一輪會打得更積極些。

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「漂亮寶貝」葉欣寧則繳出4鳥、3柏忌，另有1個雙柏忌，她透露，今天風勢真的很強，風向也亂，塞車嚴重，幾乎每洞都要等，打了快6小時，以她目前的體力，有點難以負荷，都是靠意志力支撐。

葉欣寧強調，這次日立慈善盃是她近幾年最接近冠軍的一次，差距只有兩桿，但她不會給自己太大壓力，明天會抱著「開心打」的心態，希望能完成捐出冠軍獎金的宿願。（編輯：陳政偉）1120107