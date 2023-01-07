PLG林書緯飆進6顆三分 國王客場撂倒攻城獅

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（中央社記者龍柏安台北7日電）近況極佳的PLG新北國王，今天靠著洋將牧倫斯攻下23分、21籃板，林書緯也飆進6顆三分球轟下22分，合力以101比85輕取新竹街口攻城獅，帶著6連勝揚長而去。

P.LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅，今晚在主場新竹縣體育館迎戰近來戰績連勝長紅的聯盟龍頭新北國王，挾主場優勢的攻城獅守不住多點開花的國王，也吞下對戰2連敗。

今晚前3節打完，國王以75比65取得雙位數領先，第4節對手雖一度將差距縮小至個位數，不過國王很快回穩，靠著牧倫斯（Byron Mullens）連拿9分，重新鞏固領先優勢。

國王後衛林書緯今天手感火燙，全場三分球6投俱中，命中率達100％，成了狙擊攻城獅最大利器，加上本土一哥「阿美族戰士」楊敬敏，第3節個人就攻下13分，也是幫助球隊取得領先的功臣之一。

對於自己熱到發燙的雙手，林書緯賽後受訪時表示，他也不知道，自己就是一直進，不過他也強調，如果比賽中連續出手都能命中，「感覺就會來。」

至於成功拉開比數的主因，林書緯認為，關鍵就是防守，他強調，國王是一支主打攻守轉換的球隊，只要他們防守站定位，把半場防守做好，那他們就一切都沒問題。

被問到楊敬敏第3節的火力噴發，替球隊帶來什麼樣的鼓勵，林書緯則認為，楊敬敏隨時都可以跳出來飆分，尤其當遇到球隊攻勢卡住時，他總能成為突破點。（編輯：孫承武）1120107