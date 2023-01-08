PLG鋼鐵人終止7連敗 送鄭志龍執教首勝

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天出戰福爾摩沙台新夢想家，靠著本土球員、洋將輪流發揮，轟進18記三分球，以105比88勝出，終止7連敗，總教練鄭志龍執教首戰就奪勝。

鋼鐵人開季前14場比賽吞下13敗，且近期受傷兵所擾，主力呂政儒、周儀翔高掛免戰牌，球團昨天宣布由籃球事務營運長鄭志龍兼任總教練一職，今天在主場高雄市鳳山體育館出戰福爾摩沙台新夢想家，也是鄭志龍初掌鋼鐵人兵符的首秀。

鋼鐵人開賽靠著洋將鑀倫（Aaron Harrison）、王律翔輪番在外線開火，團隊單節7記三分球，以27比25領先夢想家。

夢想家次節靠著李德威上籃，開啟球隊6比0攻勢，鋼鐵人隨即展開反擊，邱柏璋、張傑瑋輪流貢獻外線火力，率隊反超，而鑀倫在第2節結束前再補上1顆三分球，將領先差距拉開至55比45。

夢想家第3節進攻當機，前6.5分鐘僅得4分，反觀鋼鐵人多點開花攻勢，一度領先超過20分，而夢想家靠著陳振傑單節10分力阻落後差距擴大，前3節結束追成65比82。

張傑瑋末節前3分鐘個人連得8分，且繼續轟炸對手外線，鋼鐵人最終以17分差距取勝，擺脫7連敗，繼去年12月4日對戰新北國王奪勝後，相隔1個多月再度嚐到勝利滋味，鄭志龍也收下執教首勝。

鋼鐵人此役全場僅用8名球員，團隊合力飆進18顆三分球，且6人得分雙位數，張傑瑋25分、3籃板、8助攻，繳出生涯代表作，王律翔、鑀倫兩人都投進5記三分球，各得19分、17分。

夢想家外線未能發揮，命中率僅23.3%，且罰球命中率不到6成，洋將波因特（Sir’Dominic Pointer）拿下全隊最多的23分，另有10籃板、5阻攻。（編輯：張雅淨）1120108