富邦悍將教練團 郭勇志、蔡建偉、杜正文加入

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中職富邦悍將隊今天公布新球季教練團，一、二軍總教練不變，分別由丘昌榮、陳金鋒續掌兵符，另外本土教練加入一軍投手教練郭勇志、二軍打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文。

富邦悍將公告新球季教練團成員，一軍總教練由丘昌榮擔任，二軍由總教練陳金鋒領軍，新教練團成員除已公布的外籍教練垣內哲也、酒井光次郎外，本土教練加入一軍投手教練郭勇志、二軍打擊教練蔡建偉、二軍體能教練杜正文，盼幫助悍將邁向更好成績。

投手教練郭勇志球員時期曾效力興農牛隊，2017年曾加入悍將擔任二軍總教練、投手教練等職務，2019年加入成棒甲組富邦公牛隊（台體大棒球隊）教練團，去年則擔任U23世界盃教練團、世界盃五人制棒球台灣隊總教練，執教經歷豐富。

今年球季郭勇志重新回到悍將陣中，將在1月中旬學期結束後報到，新球季將在一軍與外籍教練羅曼一同指導悍將投手群，期盼幫助投手們繳出更好表現。

新進教練團成員還包括擁有7年打擊教練資歷的蔡建偉，將擔任悍將二軍打擊教練；有13年體能教練經驗的杜正文加入悍將，與二軍助理體能教練黃柏揚共同負責悍將二軍體能訓練相關規劃。

教練團職務異動部分，原二軍內野守備教練施金典本季擔任一軍內野守備教練，今年卸下球員身分的林琨笙，則將擔任二軍助理守備教練一職並兼任球探。富邦悍將於1月12日展開第一階段春訓，全新出發備戰新球季。（編輯：張雅淨）1120109