許玟琪再發威 挺進馬來西亞羽球公開賽8強

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣羽球好手許玟琪今天在馬來西亞羽球公開賽持續發威，她歷經3局大戰，以21比18、16比21、21比18扳倒印尼好手格蕾戈麗亞、挺進8強，寫下生涯超級1000系列賽最佳戰績。

總獎金125萬美元（約新台幣3805萬元）的馬來西亞羽球公開賽，是今年賽季國際羽壇的第一場比賽，同時也是超級1000系列的頂級大賽，稍早女單一姐戴資穎以直落二輕取中國小將韓悅如願晉級，許玟琪則跟緊學姐腳步，順利跨進8強窄門。

目前世界排名第23的許玟琪，是現今台灣羽球二姐，去年她曾在亞洲羽球錦標賽闖進8強（積分等同超級1000系列賽），這次馬來西亞公開賽則是她首度在世界羽球巡迴賽的舞台，打進超級1000賽事8強。

許玟琪今天對手是世界排名第15的印尼好手格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），雙方過去未曾交鋒，值得一提的是，格蕾戈麗亞在這次大馬羽賽近況火燙，首輪才以直落二輕取2021年世錦賽銅牌好手、中國名將何冰嬌。

許玟琪首局曾浪費13比9領先，遭對手後來居上，所幸她在17比18落後之際沉著硬戰，靠著一波4比0攻勢，成功扭轉戰局，並以21比18逆勢搶下。

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次局對手極力搶攻，不過許玟琪一路緊咬對手，雙方局中以14比14打平，接下來許玟琪卻陷入亂流，被打出一波7比2反攻，讓她以16比21棄守，局數以1比1扯平。

所幸許玟琪在決勝期穩住陣腳，開賽後一路與對手糾纏，局中11比11平手之際，她一口氣連拿6分甩開對手，雖然對方連追5分縮小差距，但許玟琪沒有亂了腳步，以21比18再下一城，也摘下晉級門票。（編輯：張雅淨）1120112