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蔡仲南對投手群有信心 大專聯賽南華首闖冠軍戰

2023/1/14 17:56（1/14 18:11 更新）
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111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）4強決賽14日登場，南華大學主力投手黃群（前）6局無失分先發好投，率隊以6比1擊敗國立體大，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 112年1月14日
111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）4強決賽14日登場，南華大學主力投手黃群（前）6局無失分先發好投，率隊以6比1擊敗國立體大，晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 112年1月14日
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，南華大學靠著主力投手黃群6局無失分先發好投，以6比1擊敗國立體大，隊史首度晉級冠軍戰，從一度6連敗到闖冠軍戰，蔡仲南對投手群很有信心。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在新莊棒球場舉行，南華大學與上屆冠軍國立體大交手，南華大學派出陣中最穩定的投手黃群先發。

黃群展現壓制力，先發用117球投6局，被敲出6支安打，投出5次三振、3次保送，無失分，好投壓制，吳家凱後援3局，僅在7局失掉1分，替球隊守住勝利；黃群拿下勝投、也獲選單場MVP。

南華大學2局就有攻勢，王逸誠適時安打先馳得點，邱亭堯高飛犧牲打再送回1分，劉愷廷補上二壘打，一棒2分幫助球隊拉開領先差距，9局再靠著吳松諺三壘打、保送、盜壘、滾地球、陳嘉翔適時安打，單局再添2分保險分，順利拿下勝利。

南華大學複賽與國立體大交手，當時國體派出的先發投手就是今日先發投手盧冠宇，南華在複賽時打線難以突破，今天則有不錯發揮。

南華總教練蔡仲南表示，看得出來盧冠宇今天有點緊張，控球、變化球和直球都沒有上一場穩定，把握他急著要搶好球數的想法積極攻擊，打到這個階段大家都累了，就看誰控球能力比較好。

南華大學在大專棒球聯賽（公開一級）隊史最佳成績為107學年度的第4名，此次預賽一度吞下6連敗、在淘汰邊緣，以第8名吊車尾晉級複賽，卻成為首支拿下4強門票的球隊，今天再搶勝晉級冠軍戰、改寫隊史紀錄，明天力拚隊史首冠。

蔡仲南一直對球隊投手戰力很有信心，直言在6連敗之前一直覺得有機會打入冠軍戰，那段連敗的過程，真的要感謝佛光山的師父，一直把正向的東西傳給教練和球員，球隊之前比較悶，師父希望球員們可以平常心，做不好就忘掉，好好珍惜每個當下，球隊把聲音喊出來，也比較不會緊張。

南華大學明天冠軍戰將與台體大交手，蔡仲南和台體大投手教練郭勇志曾在中職當隊友，蔡仲南表示，沒有特別想什麼，會提醒球員做好當下，減少失誤、攻擊好球帶。（編輯：屈享平）1120114

111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）4強決賽，南華大學劉愷廷（中）2局敲出關鍵二壘打、貢獻2分打點，助隊以6比1拿勝，隊史首度晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 112年1月14日
111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）4強決賽，南華大學劉愷廷（中）2局敲出關鍵二壘打、貢獻2分打點，助隊以6比1拿勝，隊史首度晉級冠軍戰。中央社記者謝靜雯攝 112年1月14日
#蔡仲南
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