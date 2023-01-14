南華左投黃群具備條件 蔡仲南看好挑戰職棒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北14日電）南華大學大二左投黃群被總教練蔡仲南點名，很有機會進到職棒，黃群今天在大專棒球聯賽先發好投、率隊晉冠軍戰，黃群盼提升身體素質、拉升球速拚選秀，偶像是味全龍隊投手王維中。

南華大學在此次111學年度大專棒球聯賽（公開一級）打出驚奇，預賽一度吞下6連敗在淘汰邊緣，今天4強決賽以6比1擊敗國立體大、隊史首度闖進冠軍戰，明天將與台體大爭冠，先發投手黃群用117球投6局無失分，拿下單場MVP。

南華總教練蔡仲南本來就對球隊的投手群很有信心，稱讚黃群是球隊最倚重的投手戰力，但也提到黃群從預賽投到現在，每場出賽都是必須要贏的局面，看得出來比較疲勞了，今天裁判好球帶比較小，迫使他提前退場，目前此屆賽事也投了40局左右，之後會讓他完整休息2、3個月。

黃群有意挑戰中職選秀，被問起有沒有什麼模板，蔡仲南直言：「黃群就是黃群」，具有左投優勢，最快球速146公里，均速可以達140公里左右，很有機會踏上職棒舞台。

蔡仲南表示，黃群有成為「大投手」的條件，差決勝球要磨鍊，如果速度可以再往上拉，好好調整肌力和體能，很看好他未來的發展。

黃群表示，大專棒球聯賽比較多出賽場次，賽後的調整很重要，今天用球數偏多，主要也是太想要引誘對方，壞球走在前面，雖然扛關鍵戰先發，但不會給自己太大的壓力。

黃群自評大學體力、放球的穩定度都有進步，大一升大二時有跟教練團討論，自評穩定度、思想、均速等都有進步，今年會挑戰中職選秀。

黃群除了直球外，有曲球、滑球、伸卡、指叉變速球，球種不少，他希望將指叉變速變成決勝球，也提到若想要拚職棒，身體素質還有球速都還需要提升。

黃群的偶像是中職味全龍隊左投王維中，他表示欣賞王維中場上的霸氣，球速很快、變化球也很犀利。（編輯：陳政偉）1120114