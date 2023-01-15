郭勇志率台體奪冠盼延續好運 給子弟兵拚職棒建議

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（中央社記者謝靜雯新北15日電）郭勇志今天帶領台灣體大拿下大專棒球聯賽隊史第4冠，也獲頒最佳教練獎，畫下完美句點，接下來將到富邦悍將報到。郭勇志希望將好運延續至下個職場，也給想要挑戰職棒的子弟兵建議。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，台灣體大與南華大學鏖戰至延長賽11局，台體靠著再見失誤跑回致勝分，終場以6比5奪冠，繼101學年度後，睽違10屆再拿下冠軍。

昨天台體總教練林宗毅就表示，如果奪冠已經跟大會說好，要把最佳教練頒給郭勇志，郭勇志此次比賽結束之後，將去中職富邦悍將隊報到，接下一軍投手教練的職務。

林宗毅也對郭勇志說，「辛苦了，今天算是一個完美的結局，也希望他加入悍將可以改變悍將的現況，我們都是同一家公司的，希望可以一起朝目標總冠軍邁進。」

球隊延長賽苦戰奪冠，林宗毅激動落淚，郭勇志表示，第一次看到林宗毅哭，林宗毅一直都很辛苦，帶領著教練團、幫助球員們，今天有好的結果，就是最好的回報，相信林宗毅應該會滿欣慰的。

被問起大專聯賽這一冠有什麼意義，郭勇志表示，希望這個好運可以帶到下一個職場，也希望今年底在這個場地（富邦悍將主場新莊棒球場）也會有好的結果。郭勇志表示，雖然換了一個環境，但還是會秉持信念。

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郭勇志表示，今天這場比賽很刺激，可以奪冠興奮多過想哭的感覺，很少能遇到這樣的比賽，也可能一生只有一次，他和南華總教練蔡仲南、教練陳威志都是以前的隊友，大家都在用過往的經驗幫助年輕球員。

接下來將回到職業隊執教，對於想要進職棒的子弟兵，郭勇志也有給建議，隨時做好準備，職棒環境很現實，近幾年看到很多年輕選手，但在職棒沒幾年就離開，還是希望他們可以做足準備，確定可以勝任、就大膽挑戰新的領域。（編輯：張雅淨）1120115