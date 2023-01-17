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印度羽球公開賽 王子維過頭關

2023/1/17 13:59
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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣「羽球王子」王子維今天在印度羽球公開賽男單首輪以21比18、21比17扳倒愛爾蘭籍的越南裔好手阮日，闖進16強，本季首勝開張。

印度羽球公開賽今天在印度新德里開打，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級750系列。

世界排名第21的王子維上週在馬來西亞羽球公開賽首輪出局，本週捲土重來，今天打頭陣，男單首輪出戰排名第29的愛爾蘭籍的越南裔好手阮日，生涯2次碰頭，都由王子維取得勝利。

王子維今天首局前段從領先3分，到被對手逆轉，技術暫停後找回節奏，以17比12要回領先，但對手展現韌性，扳成18比18平手，所幸王子維穩住陣腳，連得3分，以21比18先下一城。

次局戰況同樣激烈，王子維從7比11落後，隨後急起直追，以17比13反超，面對對手兩度追成1分差，王子維頂住壓力，以21比17贏得勝利。

王子維贏球後，若台灣羽球一哥周天成稍後能在首輪擊敗香港好手李卓耀，兩人將在16強賽對決，上演「台灣內戰」。（編輯：張芷瑄）1120117

#王子維
#阮日
#印度羽球公開賽
王子維
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