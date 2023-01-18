巨人隊球探觀察李晨薰已久 相中先發投手特質

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）棒球好手李晨薰今天加盟美職舊金山巨人隊，巨人隊球探薛奕煌表示，從很久以前就在觀察李晨薰，不論是身材、球技還是沉穩個性，都具備先發投手特質，球隊會以先發培養。

舊金山巨人隊環亞太區球探薛奕煌已經觀察李晨薰很久，他表示，從2016年在中職Lamigo桃猿隊擔任球探時，就有注意到李晨薰這名選手，改到巨人隊當球探後更關注他。

李晨薰在去年U23世界盃繳出好表現，更加篤定了他的旅美路。薛奕煌指出，當時哥倫比亞隊的投手教練剛好是巨人隊的另一個球探，「他看了晨薰之後也非常喜歡，U23對晨薰來說加分滿多的。」薛奕煌表示，除了美職有不只一隊來競標，日職也有球隊對李晨薰有興趣。

雖然巨人隊之前曾有張進德、黃暐傑等台灣球員效力過，目前陣中也有投手鄧愷威，但李晨薰是巨人隊史第一個簽的台灣業餘球員，薛奕煌說：「之前的球員都是從其他隊簽過來，我覺得今天對巨人隊在亞洲市場的耕耘是滿有意義的一天。」

談到李晨薰的特點，薛奕煌點出，不管是投球能力、身材、揮臂動作，都是可以擔任先發投手的特質，加上變化球種的控球能力也很好，其中最欣賞他的變速球，以及新練的卡特球。

除了技術方面，薛奕煌也看上李晨薰個性沉穩的特質，認為他跟王建民有點像，「在投手丘散發出的王牌氣息很像，遇到狀況都可以面不改色，沉穩面對下一個打者。」

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李晨薰之後有機會從低階1A起步，薛奕煌希望他第一年就可以有完整球季、穩定出賽。薛奕煌也提到，196公分的李晨薰是巨人隊今年24個國際球員裡面身高最高的，21歲的年紀也是最大，「所以我們對他的期許會更早一步，希望他更快到上面。」

李晨薰明天就要啟程去美國，談到目前對他的訓練規劃，薛奕煌指出，明天開始的訓練是針對新進球員、需要加強的球員，會以重量訓練為主，還不會有技術層面的訓練。（編輯：張雅淨）1120118