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超級王牌百萬築夢計畫 許淑淨送偏鄉童發球機

2023/1/19 12:22（1/19 12:36 更新）
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羽球選手程文欣（左2）與呂佳彬（右2）為偏鄉棒球隊親自送上裝備，希望孩子在築夢路上能更順利。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月19日
羽球選手程文欣（左2）與呂佳彬（右2）為偏鄉棒球隊親自送上裝備，希望孩子在築夢路上能更順利。（巨宸製作提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年1月19日
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）去年中職傳奇名將「東哥」黃忠義在「超級王牌棒球隊」節目，率領各界運動員組隊打棒球，完成10場比賽後，共募得新台幣163萬元逐夢基金，並前進28所偏鄉幫助孩童。

參與節目的奧運舉重雙金許淑淨、里約奧運射箭銅牌譚雅婷、羽球選手程文欣與呂佳彬、足球運動員薛銘文和跳水運動員林昀蒂，後續都有親自走訪校園與小球員們接觸，也透過製作單位分享感動點滴。

許淑淨與林昀蒂攜手拜訪棒球隊資源並不充裕的雲林古坑國中，他們發現棒球隊的孩子，大都來自單親及隔代教養，孩子加入棒球隊原因，有可能只是為三餐溫飽。兩人特別送上棒球隊需要的發球機，希望讓孩子在練球的路上不再孤單。

程文欣和薛銘文則前進苗栗汶水國小，程文欣還一度被小孩對教練的愛感動而淚灑球場。原來搭上自己20多年青春、投入在球場的張教練平常對小選手們要求嚴厲，卻總是默默照顧他們，當孩子爭相說很喜歡住教練家，還有三餐可以吃，大聲告白謝謝教練、教練我愛你，也當場逼出魔鬼張教練的眼淚。

程文欣感動補充，張教練的智慧也在資源不足之下處處展現，「用隔緣膠帶把破損的球捆貼起來繼續用，用竹編纏繞球棒的握把⋯⋯教練留著畢業選手的釘鞋做紀念，說希望可以再為台灣多培養出幾個優秀的職棒選手」。

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另外，程文欣攜手林昀蒂到台中萬豐國小，看到有小孩穿著開口笑的釘鞋去比賽，依舊很爭氣地在賽場以壓倒性的比數獲勝。孩子更發出豪語，表示在電視上看到球員打職棒很帥氣，希望自己有朝一日能站到職棒殿堂，讓兩人相當感動。

走完這幾趟拜訪旅程，許淑淨更許願：「希望超級王牌百萬築夢計畫，可以幫助這些校隊隊員朝向更好的選手之路邁進！」選手送愛到偏鄉、與孩子們完整的溫暖互動過程，將於除夕（21日）起至初五（26日）每晚8時45分，ELEVEN體育家族播出。（編輯：李亨山）1120119

#程文欣
#許淑淨
#林昀蒂
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