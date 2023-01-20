莫瑞不滿打到凌晨4時 澳網主席堅稱尚無須改賽程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

英國名將莫瑞（圖）在澳洲網球公開賽與地主選手科基納基斯從19日晚間打到20日凌晨4時5分，歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當。（圖取自twitter.com/AustralianOpen）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）英國名將莫瑞在澳洲網球公開賽與地主選手科基納基斯從昨晚打到今天凌晨4時5分，歷時近6小時才分出勝負，大會因此挨批安排不當，但澳網主席提列堅稱「沒必要」改變賽程。

綜合路透社和法新社報導，35歲的莫瑞（Andy Murray）今天在澳網第2輪上演史詩般的逆轉秀，從連丟2盤且第3盤一度2比5落後的情況下急起直追，終場以4比6、6比7（4/7）、7比6（7/5）、6比3、7比5擊敗深受期待的澳洲選手科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）。

兩人一共大戰5小時45分鐘，打到凌晨4時5分才決定輸贏，這是大滿貫賽史上第2晚結束的比賽。

網球進入開放年代（Open Era）以來，打到最晚才結束的比賽也是在澳網，即2008年地主好手修威特（Lleyton Hewitt）在第3輪打到凌晨4時34分才淘汰賽普勒斯對手巴達提斯（Marcos Baghdatis）。

莫瑞談到這場生涯耗時最久的比賽時，批評大會「不尊重人」。他說，他尊重大會的規定，卻必須打到凌晨3、4時，「而且還不准人去上廁所」，「這是笑話，你們也心知肚明」。

他說：「這是不尊重你們自己、不尊重球僮、不尊重球員，而且不讓我們上廁所。很荒謬！」

莫瑞感謝觀賽的球迷堅持到最後，同時也表達對球僮健康的擔憂。

影片來源：Australian Open TV

已為人父的他說：「如果我的小孩是賽事球僮，他們早上5點才回家，身為家長的我會很生氣。這對他們沒有好處，對主審、大會人員都沒有好處。我不認為這對球迷來說是很棒的事，對球員也不好。」

網壇傳奇娜拉提洛娃（Martina Navratilova）和退役後當球評的馬克安諾（John McEnroe）等人都抨擊大會太誇張，沒有其他運動賽事會像這樣持續到這麼晚。莫瑞的哥哥傑米（Jamie）也說，大滿貫賽夜場應只能安排一場比賽。

然而，澳網主席提列（Craig Tiley）表示，這種情況不常發生，目前沒有必要調整賽程。

他告訴澳洲第9電視台（Channel Nine）：「我們做（比賽）匯報時都會研究這個部分，每年都是這樣。」

「不過現階段我們必須在14天內排完那些比賽，因此沒有太多選擇。」

提列指出，本週因為天氣太熱和斷斷續續降雨，導致賽事延誤數小時。他說：「有很多變數…通常不會在這麼短的時間內遇到這些情況。」

他也提到，如果夜間只排一場比賽，萬一有球員受傷，可能就得開天窗，無法向球迷和轉播單位交代。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120120