NBA魔術狀元郎班凱羅上演逆轉秀 率隊擊敗76人

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA奧蘭多魔術今天客場對決費城76人，魔術狀元郎班凱羅在下半場帶領球隊吹起反攻號角，扭轉一度落後21分的劣勢，最後讓魔術119比109擊敗76人。

法新社報導，班凱羅（Paolo Banchero）是去年選秀狀元，他今天22投11中拿下29分，並有9籃板和3助攻表現，使魔術在上週擊敗全聯盟第一的波士頓塞爾蒂克後又一次獲得引人矚目的勝利。

班凱羅得到魔術德國兄弟檔球員毛瑞茲．華格納（Moritz Wagner）和法蘭茲．華格納（Franz Wagner）得分的支持，他們全場囊括41分，奧蘭多以下半場的閃電得分攻勢，讓費城主場觀眾安靜下來。

76人輸球後在東區排名跌到第3，他們在第2節中一度領先魔術21分，似乎準備輕鬆獲勝。

但魔術在中場休息後爆發，第3節攻下42分取得領先，然後在第4節以一波19比8的比分結束並鎖定勝利。

魔術的毛瑞茲替補上陣攻下22分，他的弟弟法蘭茲有19分的表現。

另外，佛茲（Markelle Fultz）有「雙十」的表現，包括12分10助攻。卡特（Wendell Carter Jr.）也拿下12分的兩位數得分。

在76人方面，球星恩比德（Joel Embiid）拿下30分，而哈登（James Harden）和哈里斯（Tobias Harris）各得17分。

魔術總教練莫茲里（Jamahl Mosley）在賽後談到自己的球隊時說：「我以這些年輕人為榮。」

班凱羅說，球賽半場休息時，莫茲里在球員休息室召集了他們。

班凱羅說：「他激發我們的熱情，只是告訴我們，我們要打得更好，打得更努力，我們是一支非常好的球隊，我們需要表現得像一支非常好的球隊。」

76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在球隊失利後幾乎沒有什麼抱怨，他形容魔術是當之無愧的贏家。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1120131