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湖人兩巨頭缺陣 籃網靠厄文獨得26分摘2連勝

2023/1/31 13:37
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天在厄文攻下全場最高26分帶領下，以121比104擊退詹姆斯與戴維斯都未出賽的洛杉磯湖人，拿下2連勝。

籃網替補的米爾斯（Patty Mills）、湯瑪斯（Cam Thomas）今天雙雙攻下21分，夏普（Day'Ron Sharpe）和克萊克斯頓（Nic Claxton）分別抓下14個、12個籃板。

在杜蘭特（Kevin Durant）因右膝韌帶扭傷缺陣這段期間，籃網戰績4勝6敗；籃網上季在杜蘭特膝蓋扭傷、高掛免戰牌的21場比賽中僅拿下5勝。

湖人總教練郝姆（Darvin Ham）則表示，詹姆斯（LeBron James）左腳「真的很痛」，他將接受評估，以決定是否要出戰明天對紐約尼克的比賽。

詹姆斯還差117分，就能超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的紀錄，成為NBA生涯總得分最高的球員。詹姆斯已經3年沒在尼克主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）出賽了。

戴維斯（Anthony Davis）因右腳傷勢缺陣20場比賽後，上週已歸隊，今天是他預定的休息日，因為他不會連續兩天都出賽。

湖人此役7人得分達兩位數，布萊恩（Thomas Bryant）攻下全隊最高18分，板凳出發的衛斯布魯克（Russell Westbrook）有17分、10助攻、8籃板的表現，布朗（Troy Brown Jr.） 有11分、17籃板的雙十表現。

湖人在上半場打完時落後12分，但在第3節打出14比0開局，一度以60比58逆轉戰局。厄文（Kyrie Irving）雖曾讓籃網超前，但湖人在嘉布瑞爾（Wenyen Gabriel）連拿9分的情況下握有7分領先，不過籃網以一波10比0攻勢收尾，在前3節打完以85比82領先。

湖人第4節將落後縮小到剩下2分之際，米爾斯和湯瑪斯連續砍進3分彈，讓籃網將領先拉開到14分，並在最終收下勝利。

衛斯布魯克今天超越名人堂球星培頓（Gary Payton），成為史上助攻總數第10多的球員。在詹姆斯和戴維斯都缺席的情況下，八村壘（Rui Hachimura）今天首度披湖人戰袍先發，整場比賽拿下16分。八村壘被華盛頓巫師交易到湖人後， 為湖人打了3場比賽。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120131

#湖人
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