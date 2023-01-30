安特托昆博50分轟走鵜鶘 公鹿笑納4連勝[影]
2023/1/30 14:47（1/30 14:58 更新）
美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博（前）29日狂飆50分，助密爾瓦基公鹿以135比110擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/Bucks）
（中央社威斯康辛州密爾瓦基29日綜合外電報導）美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博
（Giannis Antetokounmpo）今天狂飆50分，助密爾瓦基公鹿以135比110擊敗紐奧良鵜鶘，笑納4連勝。
安特托昆博小檔案
- 出生：1994年12月6日（26歲）
- 國籍：希臘
- 位置：大前鋒
- 登錄身高：211公分
- 登錄體重：110公斤
- 職業生涯：2013年被密爾瓦基公鹿以第15順位選入
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美聯社報導，鵜鶘一路落後，最後苦吞8連敗。
兩屆年度最有價值球員（MVP）安特托昆博今天手感火燙，全場26投20中，三分球4投3中，上場約30分鐘狂拿50分，還搶下13籃板。
法新社報導，公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「我認為26次出手最後拿下50分確實令人深刻印象。」
哈勒戴（Jrue Holiday）為公鹿貢獻17分，隊友羅培茲（Brook Lopez）挹注15分。
鵜鶘最高分是阿瓦拉多（Jose Alvarado）18分；墨菲（Trey Murphy III）和瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）各拿16分。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1120130
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