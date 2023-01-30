安特托昆博50分轟走鵜鶘 公鹿笑納4連勝[影]

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美國職籃NBA「字母哥」安特托昆博（前）29日狂飆50分，助密爾瓦基公鹿以135比110擊敗紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/Bucks）

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（中央社威斯康辛州密爾瓦基29日綜合外電報導）美國職籃NBA「字母哥」 安特托昆博 安特托昆博小檔案 出生：1994年12月6日（26歲）

國籍：希臘

位置：大前鋒

登錄身高：211公分

登錄體重：110公斤

職業生涯：2013年被密爾瓦基公鹿以 第 15順位選入 看更多 關閉 （Giannis Antetokounmpo）今天狂飆50分，助密爾瓦基公鹿以135比110擊敗紐奧良鵜鶘，笑納4連勝。

美聯社報導，鵜鶘一路落後，最後苦吞8連敗。

兩屆年度最有價值球員（MVP）安特托昆博今天手感火燙，全場26投20中，三分球4投3中，上場約30分鐘狂拿50分，還搶下13籃板。

法新社報導，公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「我認為26次出手最後拿下50分確實令人深刻印象。」

哈勒戴（Jrue Holiday）為公鹿貢獻17分，隊友羅培茲（Brook Lopez）挹注15分。

鵜鶘最高分是阿瓦拉多（Jose Alvarado）18分；墨菲（Trey Murphy III）和瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）各拿16分。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1120130