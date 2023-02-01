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泰國羽賽 許玟琪、宋碩芸晉級女單16強

2023/2/1 22:53
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣羽球選手許玟琪今天在泰國羽球大師賽女單首輪歷經58分鐘、3局大戰，以21比15、16比21、21比15力退印尼選手戴維，與宋碩芸分頭搶下女單16強入場券。

許玟琪自今年1月起到本週征戰在曼谷舉行的超級300系列泰國大師賽，連4站賽事都全勤出賽，並曾在首站超級1000系列的馬來西亞公開賽，闖進8強，後來連續2站分別在首輪遭遇到韓國一姐安洗瑩、西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），許玟琪都在首輪出局。

許玟琪目前世界排名第16，泰國大師賽女單首輪迎戰印尼選手戴維（Komang Ayu Cahya Dewi），首局一路領先，以21比15搶下首局，次局則陷入苦戰，以16比21讓出。

許玟琪決勝局重振旗鼓，在5比3領先後，連得7分拉開差距，隨後卻陷入亂流，一度被追成僅剩1分差，所幸許玟琪關鍵時刻頂住壓力，拉出5比0攻勢收尾，以21比15有驚無險搶下晉級門票，下一戰對手將是比利時女將譚蓮妮。

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另一名台灣好手宋碩芸在女單首輪與泰國女將尼提提克拉伊（Thamonwan Nithiittikrai）鏖戰3局，最終以21比14、18比21、21比15獲勝，晉級16強，接下來將與大會第8種子、韓國女將金佳恩爭奪8強入場券。

除了許玟琪、宋碩芸外，再加上稍早晉級「小小白」白馭珀，女單16強台將就占3席，其中許玟琪、宋碩芸只要再1勝，將在8強上演「台灣內戰」戲碼。（編輯：方沛清）1120201

#許玟琪
#宋碩芸
#戴維
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