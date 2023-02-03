泰國羽賽許玟琪逆轉擊敗南韓選手 2度闖300等級賽事4強

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（中央社記者黎建忠台北3日電）頂著陽明交通大學「學霸」名號的台灣羽球女單好手許玟琪，今天在泰國大師賽女單8強以2比1的局數，逆轉擊敗大會第8種子、南韓好手金佳恩，生涯第2次闖進300等級賽事4強。

25歲的許玟琪，國、高中都就讀羽球名校大同高中，但畢業後認為自己在成人賽場不會有成績，而選擇進入交通大學（未合併前）就讀工業工程與管理學系，但到大三時，難捨對羽球的熱愛，又重新投入訓練，儘管課業、羽球兩頭燒，她還是堅持不放棄。

現在是陽明交通大學財金研究所學生的許玟琪，2021年毅然決定休學專心回歸賽場，這一年她拿下4場國際賽冠軍；去年更出色，拿下5場冠軍、1場亞軍，雖然都是屬於等級較低的國際挑戰賽、系列賽，但先「以量取勝」的她，世界排名也明顯進步，已經來到世界第16名，是僅次於世界第3戴資穎之後的「台灣女單二姐」。

今天的8強之爭是雙方首度交手，首局許玟琪以17比21落敗，但第2局以21比14扳回一城。來到關鍵的第3局，許玟琪在雙方9比9後黃金交叉，拉出7比2的攻勢擴大領先，很快就以20比13取得7個賽末點，終於如願拿下勝利。

許玟琪在去年的超級300台北羽球公開賽，是生涯首度闖進4強，可惜當時對上戴資穎落敗，這次到泰國，二度闖進300等級賽事4強，對她的自信心注入一劑強心針。（編輯：管中維）1120203