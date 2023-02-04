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傳厄文要求籃網將他交易 湖人太陽成潛在下家

2023/2/4 11:46
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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國體育新聞網站「運動員」（The Athletic）引述美國職籃NBA的消息來源報導，指籃網明星後衛厄文（Kyrie Irving）要球隊將他交易出去，據傳湖人、太陽與獨行俠有意搶人。

報導指出，厄文已經告知布魯克林籃網，希望球隊在9日的交易截止日前將他送出，否則他會在7月正式成為自由球員後離隊。

厄文剛獲選參加明星賽，這將是他生涯第8次參加明星賽。本季例行賽進行到現在，厄文目前平均每場比賽可獲27.1分、5.1籃板、5.2助攻。

30歲的厄文是在克里夫蘭騎士嶄露頭角，之後待了波士頓塞爾蒂克兩季，目前是他身披籃網戰袍的第4個球季。

去年11月，厄文因為在社群媒體的發文中放了一個連結引發撻伐，因為連結中的電影被認為具反猶思想，這讓他因此被禁賽8場。

報導指出，厄文最近關上和籃網談續約的大門，包括洛杉磯湖人、鳳凰城太陽、達拉斯獨行俠都對他有興趣。

籃網目前戰績31勝20敗，暫居東區第4的位置。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120204

#厄文
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#洛杉磯湖人
厄文
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