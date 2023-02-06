世界棒球經典賽正選 郭天信：感覺衣服變重了

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（中央社記者謝靜雯、張新偉台北6日電）味全龍隊外野手郭天信入選世界棒球經典賽正選名單，他直言，「感覺衣服又變重了」，保持戰戰兢兢心態面對，也透露聽了學長的建議，新球季傾向簽複數年約。

味全龍隊今天舉行開訓典禮，領隊丁仲緯透露野手林智勝、郭天信和李凱威有望簽下複數年約；郭天信受訪也表示，有詢問了一些學長的意見，目前傾向跟球隊簽複數年合約。

世界棒球經典賽今天舉行成軍記者會，郭天信有入選台灣隊30人正選名單，他透露當初看到集訓名單時，覺得自己最後會留在名單中的機會一半一半，因為有很多的變數，像是集訓的狀況、身體的狀況可能都會有影響。

確定留在正選名單中，郭天信表示很開心，但也提到「感覺衣服又變重了」，加入經典賽集訓，從練習時就可以感覺到張力和在母隊不一樣，一直保持戰戰兢兢的態度。

郭天信表示，沒有特別去想要搶下台灣隊中外野的位置，在集訓時外野每個地方都會練習，除了基本守備練習外，打擊練習時也會到左、右外野站看看、習慣視線和飛球的判斷。

至於打擊方面，郭天信表示，每個人的打擊習慣都不一樣，多聽多參考，想辦法找到適合的東西，在代表隊中也會請教林立、陳傑憲打擊的東西，適合自己的就留著，不適合的部分也不會勉強硬要。（編輯：方沛清）1120206