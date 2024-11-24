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棒球12強冠軍戰圖文直播》林家正5局上陽春砲 台灣1比0領先日本
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徐生明盃少棒美濃晉16強 唐瀧昊敲滿貫砲偶像郭天信

2024/11/24 18:59（11/24 19:11 更新）
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2024第12屆徐生明盃國際少棒錦標賽預賽持續展開，已故傳奇教練徐生明家鄉球隊、美濃國小棒球隊今年分在F組，陣中球員唐瀧昊（圖）在對香港藍鴝少棒隊之戰轟出滿貫全壘打、表現亮眼。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月24日
2024第12屆徐生明盃國際少棒錦標賽預賽持續展開，已故傳奇教練徐生明家鄉球隊、美濃國小棒球隊今年分在F組，陣中球員唐瀧昊（圖）在對香港藍鴝少棒隊之戰轟出滿貫全壘打、表現亮眼。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月24日
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）徐生明盃少棒賽分組預賽，徐生明家鄉美濃少棒以分組第1重返16強；美濃小將唐瀧昊預賽敲出滿貫砲，最欣賞球員為味全龍隊外野手郭天信，也希望未來可以成為職棒球員。

第12屆徐生明盃少棒賽昨天開打，徐總家鄉球隊美濃國小棒球隊分在F組，美濃球員唐瀧昊在對香港藍鴝少年棒球隊之戰轟出滿貫全壘打、表現亮眼。

唐瀧昊透露，以前接球害怕被球打到，不敢加入球隊練習，去年跟著哥哥去澎湖縣菊島盃青少棒賽，看球員們相互鼓勵，團隊氣氛融洽，很令人羨慕，便鼓起勇氣接受正式訓練，漸漸不再怕球。

唐瀧昊正式投入棒球訓練1年多就展露天分，本月中旬先在屏東盃曾紀恩全國錦標賽敲出少棒生涯首轟，此次盃賽再開轟。唐瀧昊可勝任投手、捕手、內野手，最欣賞的球員是味全龍隊外野手「天哥」郭天信，因為郭天信常展現帥氣的美技守備，也希望長大後能成為職棒球員。

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美濃少棒隊為首屆徐生明棒球賽亞軍，接下來也都是16強常客，但近幾年球員人數不足，前兩屆都在預賽淘汰，本屆止住頹勢、再闖16強。

美濃總教練柯進明說，受到少子化影響，美濃國小雖是全區9校中最大的小學，全部學生也不過300餘人，其他不乏僅幾十人的迷你學校，還好今年6年級球員稍多，這次有7人參賽，成績才慢慢提升；雖然和頂級少棒名校相比，競爭力仍不足，還是希望能突破16強，再往前多邁出幾步。（編輯：張雅淨）1131124

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