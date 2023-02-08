台灣女足出征10搶3附加賽 拚世界盃門票

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣女足將出征世界盃「10搶3」附加賽，隊長王湘惠今天表示，期許能在比賽中展現屬於自身的球風，並喊話再拚2戰，取得世界盃門票。

台灣女足去年征戰印度亞洲盃，錯失直接進軍2023紐澳女子世界盃的機會，但還有機會靠著「10搶3」洲際附加賽躋身世界盃行列，台灣女足將在晚間搭機前往紐西蘭參賽。

台灣女足總教練顏士凱今天出席記者會時表示，現在正是最靠近世界盃的時刻，這一年在中華民國足球協會與體育署的行政支援、贊助商的全力支持下得以安心備戰，將帶著大家的祝福前進世界盃附加賽，全力以赴。

隊長王湘惠也分享從亞洲盃結束後近一年來的備戰心情，她坦言，心情起伏很大，但在經歷東亞盃洗禮後，看到學妹們的成長，讓她感到很欣慰。

談到此行目標，王湘惠表示，希望能展現球隊球風，再拚2戰取得世界盃門票。

台灣女足過去僅在1991年曾參加過首屆女足世界盃，這次有機會再度站上世界盃舞台，首場附加賽賽事將在台灣時間2月19日上午9時對戰巴拉圭，若首戰贏球，將在23日上午9時對戰巴拿馬與巴布亞紐幾內亞的勝隊，若能連過2關，就能取得世界盃門票。（編輯：吳協昌）1120208