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PLG第一人 領航猿盧峻翔連莊月MVP

2023/2/9 13:00
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 桃園璞園領航猿射手盧峻翔在拿下去年12月最有價值球員（MVP）後，1月火力繼續升級，場均21.4分，再度獲獎，成為聯盟首名連莊月MVP的選手。

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天發布新聞稿表示，盧峻翔今年1月5場比賽，上場時間33分50秒依舊為全隊最高，每場比賽得分皆到雙位數，二分球命中率47.6%，也具有一定水準。

根據PLG聯盟統計，盧峻翔今年1月平均得分21.4分，為本土球員最高，外加4.6籃板、3.4助攻、1.6抄截，帶領桃園璞園領航猿1月拿下4勝1敗，穩居聯盟前2。

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盧峻翔不僅幫助領航猿連勝氣勢從12月延續到1月，領航猿還締造聯盟球隊例行賽最多的10連勝紀錄，以及平紀錄的主場8連勝。

PLG聯盟表示，盧峻翔個人優異表現，加上球隊出色戰績相乘，讓盧峻翔在1月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）獲得10張5分、以總分74分，繼去年12月後，再度獲得最有價值球員的殊榮，成為聯盟史上首名蟬連單月最有價值球員的紀錄保持人。（編輯：李錫璋）1120209

#盧峻翔
#PLG聯盟
#台灣
盧峻翔
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