桃猿死忠日本球迷追到石垣島 經典賽幫台灣加油

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中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，在新石垣市機場受到日本球迷熱烈歡迎，來自京都的澀谷先生準備了多張加油標語，包括「鄉長（陳禹勳）加油」、「中華隊加油，東京見」等等，希望經典賽台灣隊打進複賽。中央社記者張新偉攝 112年2月10日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市10日電）中職樂天桃猿隊今天抵達石垣島，在機場受到日本球迷熱烈歡迎，還有死忠日本球迷特別從京都飛到石垣島，就是為了幫桃猿隊加油，也希望經典賽台灣隊打進複賽。

桃猿隊將在明天起跟日職千葉羅德隊進行2場交流賽，今天全隊抵達石垣島，在機場時有不少日本球迷來接機，其中來自京都的澀谷先生更是準備了多張加油標語，包括「鄉長（陳禹勳）加油」、「中華隊加油，東京見」等等。

澀谷表示，他是在2018年來石垣島看交流賽時，看到林立打擊就愛上桃猿隊，也愛上台灣棒球，「台灣球員打球都會很拚命，很喜歡這樣的感覺，跑壘都很積極。」澀谷還在2019年特地到台中看世界12強棒球賽，為台灣隊加油。

但前幾年受到疫情影響，澀谷只能透過轉播看中華職棒，所以這次桃猿隊重返石垣島，能再度見到球員讓他感到非常開心。世界棒球經典賽即將於3月開打，澀谷表示，因為沒有買到票，沒辦法到台中為台灣隊加油，「我會在日本（複賽）等大家。」

若台灣隊順利晉級複賽，有機會上演台日大戰的話，被問到會支持誰，澀谷毫不猶豫就說出：「當然是台灣！」他也希望能在複賽見到這次沒有來石垣島的投手陳禹勳。（編輯：吳協昌）1120210

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島在新石垣市機場受到日本球迷熱烈歡迎，來自京都的死忠鐵粉澀谷先生（前）更是準備了多張加油標語，包括6張樂天女孩應援看板。中央社記者張新偉攝 112年2月10日