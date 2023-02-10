因疫情停擺2屆 桃猿隊抵達石垣島打交流賽

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市10日電）中職樂天桃猿隊今天出發抵達石垣島，明天起將與千葉羅德隊進行2場交流賽，桃猿領隊浦韋青表示，上次在石垣島打完比賽疫情就爆發了，這次再回到石垣島，內心非常感動。

桃猿隊今天抵達日本石垣島，11、12日將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，這次是桃猿隊第6度遠征石垣島，2021年及去年因疫情取消。桃猿隊這次與虎航合作，搭乘包機到石垣島，上飛機前特別由投手陳冠宇、樂天女孩林襄進行注意事項的廣播。

中職樂天桃猿隊11日起與日職千葉羅德隊進行2場「亞洲門戶交流賽」，桃猿隊這次與虎航合作，包機到石垣島，登機前特別由投手陳冠宇（左）、樂天女孩林襄（右）進行注意事項的廣播。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

抵達新石垣機場後，桃猿隊也受到當地政府及球迷熱烈歡迎，並由領隊浦韋青、首席教練古久保健二、二軍總教練陳瑞振代表接受石垣市的贈花。

浦韋青致詞時表示，「今天回到石垣島，內心非常感動」，上一次交流賽結束回到台灣後，整個世界就受到疫情籠罩，國際交流也停擺了，「我們已經準備好把這2場比賽打得漂亮、打得精彩，石垣市政府永遠都是樂天桃猿的好朋友。」

石垣市長中山義隆則表示，受到疫情影響，今天是疫情後新石垣機場國際航廈第一次接受國際航客，「很高興大家可以來到這邊，希望接下來2連戰是非常棒的比賽，這次交流賽可以成行也非常感謝樂天桃猿。」

桃猿隊還特別與旅行社合作組成球迷團，其中今年從富邦悍將轉戰桃猿隊的教練鄭兆行也有「超級粉絲」，球迷林文萱因為鄭兆行毫不猶豫報名球迷團，她笑說：「他（鄭兆行）要去哪裡我就去哪裡，他擔任二軍教練，我也會跟去嘉義。」（編輯：李錫璋）1120210

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11、12日將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，這也是桃猿第6度遠征石垣島。圖為桃猿投手陳冠宇（中）受到球迷熱烈歡迎。中央社記者張新偉攝 112年2月10日

中職樂天桃猿隊10日抵達石垣島，11、12日將與日職千葉羅德隊進行2場交流賽，領隊浦韋青（後右4）、首席教練古久保健二（後右2）、二軍總教練陳瑞振（後左）代表接受石垣市長中山義隆（後右3）等人獻花。中央社記者張新偉攝 112年2月10日

中職樂天桃猿隊11日起與日職千葉羅德隊進行2場「亞洲門戶交流賽」，專屬啦啦隊樂天女孩10日下機後，在入境大廳迎接台灣球迷。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日

中職樂天桃猿隊11日起與日職千葉羅德隊進行2場「亞洲門戶交流賽」，桃猿隊這次與虎航合作，10日搭乘彩繪機到石垣島，圖為隊職員及樂天女孩在飛機前自拍留念。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月10日