王宇翔延長賽飆速穩守 木棒聯賽東體4連勝晉級

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高中木棒聯賽台東體中與壽山高中13日賽前都是3勝，兩隊鏖戰至延長賽第10局分勝負，台東體中投手王宇翔（圖）後援飆速穩守，率隊以3比2拿下預賽4連勝晉級。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）高中木棒聯賽台東體中與壽山高中今天賽前都是3勝，兩隊鏖戰至延長賽第10局分勝負，台東體中投手王宇翔後援飆速穩守，率隊以3比2拿下預賽4連勝，確定以分組第一晉級第二階段比賽。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽，台東體中今天與壽山高中交手打得激烈，台東體中先發投手邱賢嘉投6局飆出8K、無失分，壽山高中王柏傑先發投7局6K，也無失分，兩人同樣都被敲出3支安打。

正規7局打完兩隊0比0僵持不下，突破僵局制8、9局也都沒能拿下分數，鏖戰至第10局，先攻的東體靠著陽念祖安打率先得點，再靠著兩次四死球、高飛犧牲打再攻下2分。

壽山在10局下則是以保送、觸身球、野手選擇追回2分，東體後援投手王宇翔及時回穩，以再見三振替球隊守住勝利。

東體今天比賽動用4名投手，後援投2.1局無責失分的王宇翔拿下勝投，總教練陳峰岳表示，王宇翔在有張力的比賽抗壓性好很多，準度有提升，高二增強身體素質，球速也有進步。

王宇翔今天最快球速投至146公里、追平個人極速，他被設定成終結者，陳峰岳也提到，球速是王宇翔的優勢，投短局數能全力丟球，就能發揮優勢，再搭配武器球滑曲球，收到不錯效果。

東體拿下這一勝，確定以分組第一晉級第二階段比賽；陳峰岳說，今年第一次對到壽山，其實不是太熟悉，可以拿下分組第一，對進入第二階段也比較有利。（編輯：陳仁華）1120213