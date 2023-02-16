羽球亞團賽台灣不敵日本 分組第3無緣8強

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（中央社記者黎建忠台北16日電）在杜拜舉行的亞洲羽球混合團體錦標賽今天進行第3天分組預賽，台灣羽球代表隊僅在男單、混雙取勝，最終以2比3不敵日本，確定排在分組第3，無緣晉級8強。

亞洲羽球混合團體錦標賽分組預賽，台灣、香港、日本及巴基斯坦分在同組，賽制規定5點對戰先搶下3點的一方獲勝，但預賽不論是否提前分出勝負，都必須打完5點。

賽前台灣、香港同為1勝1敗，今天香港5比0輕取巴基斯坦，台灣想晉級對上日本只能贏球。首點男單，周天成以21比14、21比17，繼去年的台北羽球公開賽後，再度擊敗日本新星奈良岡功大，替台灣搶下開門紅。

接下來女單，許玟琪以16比21、22比24不敵仁平菜月；男雙「楊肉盧」楊博涵、盧敬堯，以16比21、17比21直落2不敵對手，讓台灣陷入1比2的絕境。

第4點的女雙，台灣由張淨惠、楊景惇，迎戰宮浦玲奈、櫻本絢子，台灣組合首局雖以21比18拿下，但接下來的2局大崩盤，分別以10比21、12比21大比分落敗，女雙遭到逆轉後，也確定台灣提前在前4點打完，就以1比3落敗；第5點混雙，葉宏蔚及李佳馨則是擊敗對手。

最終亞洲羽球混合團體錦標賽D組預賽，日本3戰全勝排第1、香港2勝1敗排第2，兩隊攜手晉級8強淘汰賽；台灣1勝2敗排第3、巴基斯坦3戰全敗墊底。

台灣這次推出6男、8女參賽，男單包括周天成、戚又仁，男雙有盧敬堯、楊博涵、蘇敬恒、葉宏蔚等人，女單有許玟琪、宋碩芸，女雙有許雅晴、張淨惠、李佳馨、林琬清、鄧淳薰、楊景惇。（編輯：戴光育）1120216