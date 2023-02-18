女足叩關世界盃1 / 32年來最接近世界盃一次 台灣女足拚門票不留憾

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從亞洲盃到世界盃「10搶3」洲際附加賽，35歲王湘惠（右）連續扛起隊長重任，她強調，現階段唯一目標就是希望能踢世界盃，之後再去思考國家隊退役的事。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）去年2月亞洲盃挫敗，台灣女足沒有太多時間原地踏步，明日世界盃洲際附加賽首戰巴拉圭，將決定能否更靠近世界盃一步，隊長王湘惠期待能連過2關晉級，不要再留遺憾。

2023紐澳女子世界盃將於7月20日開踢，明起在紐西蘭進行「10搶3」的洲際附加賽，10支隊伍分成3組，採單淘汰制，僅分組冠軍可搭上世界盃的末班車，而台灣則和巴拉圭、巴拿馬與巴布亞紐幾內亞同組。

台灣女足過去曾踢進1991年首屆世界盃，靠著預賽最後一戰以2比0力挫奈及利亞，勇闖8強，儘管接下來不敵美國、無緣晉級，但1991年11月21日踢進世界盃8強的這一天，寫下台灣女足隊史最璀璨的一頁。

一晃眼已近32年，台灣女足始終無緣再次擠進世界盃窄門，直到國際足球總會（FIFA）決定擴增女足世界盃參賽隊伍，從24隊增加至32隊，讓台灣女足看到久違的希望。

台灣女足去年出征印度亞洲盃，受陣中多名主力確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺陣衝擊，戰力大打折扣，先是與菲律賓鏖戰至「PK大戰」後落敗，亞洲盃附加賽又不敵越南，二度與世界盃門票擦身而過。

亞洲盃失利的經歷深深烙印在每名球員心裡，無論是場上的蔡明容、蘇育萱，或是因染疫而只能透過線上直播隔空為隊友加油的賴麗琴、王湘惠，即使時隔1年，回想起當下仍大嘆可惜。

「事實就是這樣子，沒有必要再為那件事情難過，因為我們還有機會。」蔡明容選擇往前看，將目光放在附加賽，她表示，這1年來大家對於進攻、防守方向更清楚，從赴美國、泰國移地訓練到為備戰做最後衝刺，「我覺得我們準備好了，希望可以順利拿下門票」。

台灣女足19日將在世界盃「10搶3」洲際附加賽首戰巴拉圭，隊長王湘惠（前）期待能連過2關晉級，不要再留下遺憾。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

1年前擁有提前挺進2023紐澳女子世界盃的機會，卻以遺憾收場，王湘惠直言：「很多事情真的沒辦法控制，希望今年不要再發生這樣的遺憾。」

亞洲盃深刻的體悟，更激勵年輕球員成長，王湘惠都看在眼裡，她提到，前進世界盃的機會在一生當中並不會常常出現，年輕球員在明白這個道理後，在心中埋下種子，同樣也嚮往能站上世界盃的舞台。

去年亞洲盃附加賽，台灣女足對戰泰國隊一役，現年21歲的蘇育萱單場獨進兩球，表現吸睛，可惜後來輸給越南，成為她心中的痛，這一年來她除了參與國家隊訓練，還自聘體能教練，訓練份量加重，蘇育萱卻不以為苦，「想著當時的痛，進而督促自己，如果我現在要偷懶，比賽時如何對付那些對手，我告訴自己不能偷懶，因為如果失敗的話，會比現在還痛」。

2022年女足亞洲盃失利，成為台灣女足前鋒蘇育萱心中的痛，她這一年不時督促自己，提醒自己不要偷懶，蘇育萱說，「因為如果失敗的話，會比現在還痛」。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日

從亞洲盃到在紐西蘭舉行的世界盃洲際附加賽，也是台灣女足32年以來最接近世界盃的一次，王湘惠義無反顧繼續扛起隊長重任，參與台灣女足大小戰役的她有感而發地說：「對我來講，其實在國家隊每一場比賽都很困難，沒有容易的，因為我們要面對的其實都是比較強的國家，都很艱難」。

王湘惠期待能成為年輕球員的榜樣，並能夠一同攜手創造歷史，「這個成就不是為了留名，而是想要有過進軍世界盃的經歷」，她更期待的是，能有機會與世界的足球強國一較高下。

台灣女足若要進軍世界盃，必須在附加賽拿下2連勝才能出線，19日對戰巴拉圭，若能取勝，接下來在23日擊敗巴拿馬與巴布亞紐幾內亞之間勝隊後，就能重返世界盃舞台。

儘管每一場都背負著輸不得的壓力，但王湘惠仍對台灣女足充滿信心，她說：「我們有能力拿到門票，也希望在結果還沒有出來之前，大家對我們都要抱持著信心。」（編輯：龍柏安）1120218

台灣女足代表隊門將蔡明容今年1月剛滿34歲，她透露，球員生涯可能會在今年告一段落，預計會從國家隊退休。中央社記者鄭清元攝 112年2月18日