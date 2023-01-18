台灣女足赴泰國移訓 包欣玄有信心拚世界盃門票

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台灣女足（圖）繼2022年底赴美後，近日也前往泰國移地訓練，18日與同樣備戰世界盃洲際附加賽的泰國隊切磋，展開國際足球友誼賽。（中華民國足球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月18日

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣女足赴泰國移地訓練，今天與地主進行國際足球友誼賽，儘管以0比2輸球，重披台灣隊戰袍的包欣玄依舊有信心，她表示，接下來會更努力與隊友磨合、準備世界盃洲際附加賽。

女足世界盃「10搶3」洲際附加賽2月將在紐西蘭登場，被分在C組的台灣女足，得連過2關，先擊敗巴拉圭，再扳倒巴布亞紐幾內亞、巴拿馬之間的勝方，才能搶下世界盃門票。

台灣女足繼去年底赴美後，近日前往泰國移地訓練，今天與同樣備戰附加賽的泰國隊切磋，展開國際足球友誼賽。

台灣隊開場擺出「4-3-3」陣型迎戰，剛開賽30秒蘇育萱就取得攻擊機會，數度殺至前場嘗試起腳可惜射偏未能進球。

第16分鐘，台灣隊前場賴麗琴巧妙分球、創造3打2機會，卓莉萍橫傳門前插上的蘇育萱，可惜未能踢進球門。

比賽進行至第30分鐘，泰國隊率先攻破台灣隊大門，台灣隊雖然加時時間前場有幾波進攻機會，但都未能進球，半場結束泰國以1球領先。

下半場開場台灣隊進行對位換人，換上包欣玄，雙方僵持到第65分鐘，泰國後場斷球、長傳前場又形成單刀機會，再次踢進台灣隊大門，

傷停補時階段，包欣玄右路再次突破至禁區起腳，但依舊未能破門，台灣隊最終以0比2落敗。

重新披上中華隊球衣的包欣玄賽後透過中華民國足球協會新聞稿表示，很開心能再次代表台灣出賽，接下來會更努力與隊友磨合準備2023紐澳世界盃洲際附加賽，她說：「這是很接近世界盃的一次，自己和隊友以及教練團很有信心。」

台灣隊總教練顏士凱表示，兩顆的掉球幫助球隊能夠提早改善防守的判斷與思考，中後場在參與進攻時，也要同時思考瞬間攻防轉換時的站位與後撤時機。

儘管輸球，顏士凱認為，整體進攻表現不俗，都能夠打進球門前，得分機會不少，接下來返台後也會檢視今天比賽內容，並透過集訓改善。

足協表示，台灣女足年假收假後，將持續備戰2023紐澳女子世界盃洲際附加賽，預計2月初提早前往紐西蘭備戰，全力爭取世界盃門票。（編輯：陳政偉）1120118